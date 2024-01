06.01.2024 06:40 TV-Tipps: In dieser Serie tut sich Entsetzliches auf

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr heute am Samstag, dem 6. Januar 2024, nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Dresden - Die erste Woche des neuen Jahres ist fast geschafft. Wer bis hierhin die guten Neujahrsvorsätze durchgehalten hat, sollte sich eine erste Belohnung gönnen. Wie wäre es mit einem unterhaltsamen Fernsehabend? Mit meinen TV-Tipps für den heutigen Samstag könnt Ihr nicht falsch liegen. Pflichttermin Wenn man Nanny McPhee (Emma Thompson, 64) zum ersten Mal sieht, kann einem schon angst und bange werden. Dabei ist sie kein Kinderschreck, sondern Eine zauberhafte Nanny (2005). Die sieben Kinder von Cedric Brown (Colin Firth) lernen in dem Film, dass sie mit ihren Streichen keine Chance bei der Nanny haben. 21.30 Uhr, SuperRTL Nanny McPhee (Emma Thompson, 64) hat die Rasselbande im Griff. © RTL/Universal Pictures Geheimtipp Dr. Josef Bartok (Oliver Masucci, 55) wird im März 1938 von den Nazis gefangen genommen, weil er ihnen die Zugangscodes zu Auslandskonten des österreichischen Adels geben soll. In Schachnovelle (2021) verweigert sich der Notar ihnen und kommt in Isolationshaft. Seine einzige Beschäftigung: ein Buch mit alten Schachpartien. Dabei mag er gar kein Schach. 21.40 Uhr, One Die einzige Beschäftigung, die Dr. Josef Bartok (Oliver Masucci, 55) hat, ist Schach. © ARD Degeto/Studiocanal/Julia Terjung Bloß nicht! Wer hohen Blutdruck vermeiden will, schaltet besser nicht Die Schnäppchenhäuser ein. Wenn ich mir diese Sendung ansehe, möchte ich mir pausenlos an den Kopf fassen. Einige Hausbesitzer denken dort allen Ernstes, dass ein Haus, welches nur ein paar tausend Euro gekostet hat, sofort bezugsfertig sei. Über so viel Dummheit könnte ich mich nur aufregen - deshalb schalte ich lieber um. 17.20 Uhr, RTLzwei Wilhelm Plenkers alias Trompeten-Willy ist ein bekanntes Gesicht bei "Die Schnäppchen-Häuser". © RTL II Streaming Eva Bruhns (Katharina Stark, 25) wird in der Serie Deutsches Haus (2023) als Übersetzerin zum Gericht berufen. Nahezu naiv übernimmt sie die Aufgabe, nichtsahnend, dass es sich bei dem Strafprozess um den ersten Auschwitzprozess handelt. Im Laufe des Verfahrens erfährt die junge Frau das Ausmaß der entsetzlichen Verbrechen und eine Verbindung zu ihrer eigenen Vergangenheit. Disney+ Eva Bruhns (Katharina Stark, 25) ist entsetzt, welche abscheulichen Details sie vor Gericht erfährt. © dpa/Disney+ TAG24 wünscht gute Unterhaltung beim Fernsehen!

Titelfoto: dpa/Disney+