"Inas Nacht": NDR cancelt Rammstein-Mitglied

Christian Lorenz (56) ist unter dem Künstlernamen "Flake" Keyboarder bei Rammstein. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Darin wäre der Rammstein-Keyboarder "Flake", bürgerlich Christian Lorenz (56), zu sehen gewesen. In der Sendung, die am 24. August im Ersten ausgestrahlt wird, treten außerdem Sängerin Birdy (27) und Sven Regener (62) von der Band Element of Crime auf.

Der NDR bestätigte dem Magazin Rolling Stone die Streichung: "Aufgrund der aktuellen Diskussionen um Till Lindemann und die Band Rammstein hat sich die NDR-Redaktion von 'Inas Nacht' entschieden, die Ausstrahlung des 'Inas Nacht'-Gesprächs mit dem Rammstein-Musiker Christian 'Flake' Lorenz für die aktuelle Staffel nicht einzuplanen."

Die Entscheidung wurde damit begründete, dass die Sendung aufgezeichnet wurde, als die aktuellen Vorwürfe noch nicht öffentlich bekannt waren. Daher habe Moderatorin Ina Müller (57) "Flake" in der Hamburger Hafenkneipe "zum Schellfischposten" nicht damit konfrontieren können.

"Die jetzige Ausstrahlung eines Interviews, in dem Christian 'Flake' Lorenz aber nicht zur Debatte um Rammstein befragt wird, erscheint der Redaktion zurzeit nicht angebracht und würde bei den Zuschauenden falsche Erwartungen wecken", so der NDR.

Die mittlerweile 19. Staffel der Late-Night-Talk "Inas Nacht" startet am Donnerstag, dem 20. Juli. Sie läuft voraussichtlich um 23.35 Uhr im Ersten.