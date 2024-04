Joko & Klaas verzocken 100.000 Euro! Senderchef ruft begeistert während Live-Quiz an und fordert mehr

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller ruft während der Übertragung auf Klaas' Handy an und möchte das Quiz in Serie bringen. Kurz vor der Finalfrage hatte das Moderatoren-Duo wenig Konzentration für das Angebot, doch sie signalisierten Zustimmung.

Fernsehen kann so wunderschön sein, wenn die Kreativen sie selbst sein dürfen. Zwischen Slow-TV und einer "Ach, komm, mach einfach"-Attitüde bekam der Zuschauer etwas von der sonst nur künstlich aufgesetzten Authentizität zurück. Ohne Explosionen, ohne Feuerwerk (okay, fast ohne) und ohne irreführend zusammengeschnittener Trailer. Grüße an Heidi.

Es gab bei der Sender-Übernahme wenige Highlights, die man in Serie braucht – so ehrlich muss man sein.

Kandidatin Carola (M.) hatte den richtigen Queen-Songtext im Kopf und konnte sich so 100.000 Euro sichern. © Screenshot/X/Joko&Klaas

Als "Mandela"-Effekt bezeichnet man das Phänomen, dass eine große Gruppe von Menschen völlig unabhängig voneinander falsch liegt. Beispiel: "Luke, ich bin dein Vater" wurde in "Star Wars" nie gesagt und der Monopoly-Mann hat auch kein Monokel. Viele glauben das aber.

So ist es auch bei dem Song "We are the Champions" von Queen. Und davon handelte die Finalfrage. Mit welchen Worten endet dieses Lied?

a) "... are the champions"



b) "... time for losers"



c) "... of the world"



d) "... till the end"



Wer jetzt "C" brüllt: Willkommen im Mandela-Effekt, die richtige Antwort ist "... are the champions". Dann klingt der Song im Original aus. Lediglich in den Kneipen wurde die ungesagte Zeile immer laut mitgesungen. Und – weil es sowieso alle falsch machten – auch bei vielen Live-Shows sang der Queen Frontmann Freddy Mercury irgendwann mit.

Aber in der Originalfassung – und die ist es, worauf es bei Quizfragen schließlich ankommt – heißt es am Ende "We are the Champions". Und das wusste Kandidatin Carola besser, als viele andere im Internet, die verzweifelt versuchten, ihren Fehler zu rechtfertigen.

Man darf jetzt schon gespannt sein, mit welchen 25 Fragen in Zukunft die Leute zu Diskussionen verleitet werden können. Jetzt wo die Show in Serie gehen darf.