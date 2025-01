Kätzchen Minka muss nach Unfall Windel tragen: "Stand wirklich zur Debatte einschläfern oder nicht"

Grimma - Wer hat ein Herz für Minka (3)? Das Kätzchen hatte einen Unfall und braucht seitdem viel Pflege. Moderatorin Uta Bresan (59) besuchte das Sorgenkind in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierheim Schkortitz bei Grimma (Landkreis Leipzig ).

Viel Fürsorge brauche die Dreijährige aber dennoch: So müsse mindestens einmal täglich ihre Blase entleert werden, außerdem brauche sie dreimal am Tag Medikamente. Das sei "leider auch sehr kostenintensiv."

Die große Herausforderung: Die Mieze sei inkontinent, könne also weder Urin noch Kot bei sich behalten. Die Lösung. "Sie trägt auch ganz gelassen Windel", weiß die Tierhelferin.

"Es hat sich zwar die Besitzerin gemeldet, allerdings nur einmal und dann stand wirklich zur Debatte einschläfern oder nicht", schildert Höfer. Doch die Samtpfote konnte glücklicherweise weiterleben: "Die Minka ist so eine ganz bezaubernde Katze, noch so jung, auch die Praxis hat sich dort wahnsinnig Mühe gegeben."

Uta Bresan (59) moderiert die MDR-Sendung "Tierisch tierisch". © MDR/Axel Berger

Die verspielte Schmusekatze habe auch schon mehrere Paten entzücken können - nun werde aber eigentlich ein eigenes Zuhause für sie gesucht.

"Wir würden uns natürlich am allermeisten über einen Adoptanten freuen, aber es besteht bei ihr auch die Möglichkeit einer Pflegestelle, dann halt bestenfalls in der Nähe, in der Region, damit unsere Praxis dort weiter betreuen kann und der Verein würde dann auch die weiteren Kosten übernehmen", erklärt Höfer die Bedienungen.

Ihre große Hoffnung: Liebevolle neue Besitzer, "die sich viel mehr mit der Minka beschäftigen können, als es bei uns möglich ist."

Die ganze "Tierisch tierisch"-Folge mit vielen weiteren Tieren könnt Ihr in der Mediathek streamen.