"KDRS"-Sala im Finale komplett zerstört: Dieser Reality-Star nimmt den Sieg mit nach Hause!

Köln/Thailand - Die letzte Folge von "Kampf der Realitystars" startet mit noch sieben übrigen Kandidatinnen: Diese werden aber noch schneller dezimiert, als Power-Frau Cecilia (28) quatschen kann. Am Ende treten die drei letzten Reality-Stars in einem Battle gegeneinander an, in dem sie auf unverhoffte Hilfe zählen müssen.