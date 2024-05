"Kampf der Realitystars": Giselle Oppermann quält die Bewohner - "Die dumme Kuh ey"

In der fünften Folge von "Kampf der Realitystars" bringt Ex-GNTM-Teilnehmerin Giselle Oppermann die Sala-Bewohner auf die Palme.

Von Sarah Popp

Thailand - In der fünften Folge von "Kampf der Realitystars" werden zwei neue Stars an den Strand gespült. Colleen (28), bekannt aus "Bachelor in Paradise", prophezeit gleich zu Beginn, dass sie "bei Frauen oft nicht so gut ankommt".

Giselle Oppermann (36) ist für ihre tränenreichen Auftritte bekannt. © RTLZWEI Dass die 28-Jährige sich "den ein oder anderen Abend" mit Calvin Kleinen (32) getroffen hat, ist Sala-Flirt Elsa Latifaj (19) direkt ein Dorn im Auge. Die nächste neue Kandidatin ist laut Kevin Schäfer (35) eine Ikone der Unterhaltung: GNTM-Heulsuse Giselle Oppermann (36). Die macht sich direkt Feinde: "Das kotzt mich direkt an, dass hier so eine Unordnung ist", beschwert sie sich mit Blick in die Sala. Kampf der Realitystars Willis Schwester schießt gegen Jasmin Herren: "Eine ganz, ganz böse Ehefrau!" Als Colleen von ihr wissen will, wie lang sie nicht mehr im TV zu sehen war, erklärt sie schnippisch: "Ich mach' jedes Jahr Fernsehen. Und was machst du?" Während sich die Neuankömmlinge anzicken, liegt Annemie Herren (60) weinend im Bett: "Das ist das Bett, wo mein Bruder geschlafen hat", erklärt sie Maurice Dziwak (25), dem Nervenzusammenbruch nahe.

Giselle macht sich bei "Kampf der Realitystars" Feinde

Beim Bestrafungsspiel sollen die Stars ihre Luxusgegenstände sichern. © RTLZWEI Beim Bestrafungsspiel "Oh mein Gott" muss jeder der Sala-Bewohner einen Luxusgegenstand sichern. Aleks Petrovic (33) soll einen Teil der Betten beschützen, dafür Maurice nur den Kaffee, den eh keiner trinkt. Giselle kippt noch zusätzlich Öl ins Feuer: "Der Kaffee ist uns nicht so wichtig und ich hab gehört, du bist nicht so ein guter Spieler'', erklärt sie dem zornigen Maurice. Im Spiel müssen die Stars dann 25 Sekunden "Oh mein Gott" in ein Mikrofon sagen, ohne dabei Luft zu holen. Nachdem dies nur Calvin, Cecilia Asoro (27) und Giselle zustande bringen, soll in der zweiten Runde ein Lückentext gefüllt werden. "Fagott, das kennt doch kein Arsch, Mann", schreit Calvin wütend. Kampf der Realitystars Hetzte Jenny Elvers gegen Willi Herrens Familie? "Das ist natürlich unsinnig!" Am Ende verlieren die Stars alle Luxusgegenstände. "Ohne Bett, ohne saufen, ohne rauchen (...) Ich find' die Sala so voll scheiße", erklärt Calvin enttäuscht. Zurück in der Sala erklärt dann Annemie Herren unter Tränen ihren Ausstieg: "Ich schaff' es nicht. Ich gebe auf."

Die Stunde der Wahrheit hält große Überraschungen bereit

Giselle (l.) und Colleen (28) freuen sich darauf, jemanden rauswählen zu dürfen. © RTLZWEI Kaum ist Annemie weg, beginnt der Kampf um die zwei verbliebenen Betten in der Sala. Die wurden zuvor Lilo von Kiesenwetter (69) und Annemie zugesprochen. "Ich, ich. Keiner hat sich gemeldet. Pech gehabt", schreit Giselle sofort. "Die hat gar keinen Anspruch auf ein Bett", findet Kevin. Calvin und Aleks geht Giselles aggressives Verhalten ebenso auf den Zeiger. Dass sich Maurice ständig in ihrer Nähe aufhält und die beiden über den bevorstehenden Exit tuscheln, ist Kevin ein Dorn im Auge: "Die sind mir zu vertraut. Da muss ich morgen mal dazwischen funken." Giselle kann ihre Exit-Aufgabe kaum erwarten: "Ich hab' richtig Bock. Ich würde am liebsten die rauskicken, die mit mir zusammen angekommen ist", erklärt sie. Doch Colleen ist wie sie erstmal safe. In der Stunde der Wahrheit wählen die Bewohner Kevin raus. Die Entscheidung von Colleen und Giselle kommt ebenso überraschend: Sala-Liebling Tanja Tischewitsch (34) muss gehen und zetert gegen Giselle: "Die dumme Kuh, ey!" Doch statt die Koffer zu packen, erwartet Kevin und Tanja eine folgenschwere Aufgabe...

