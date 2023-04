Kampf der Realitystars: Sarah Knappik sorgt für TV-Novum

Thailand - Wer bekommt am meisten Sendezeit? Wer gewinnt den " Kampf der Realitystars " (KDRS) 2023? Und wer sackt gleichzeitig 50.000 Euro für den Ausgleich seines Dispos ein? Diese Fragen werden ab dem heutigen Mittwoch geklärt, denn die beliebte RTLZWEI-Show feiert Auftakt.

Ingrid Pavic (36) macht direkt mal den Abgang. © RTLZWEI

Serkan Yavuz (29) prophezeit direkt, in Thailand "den Spaß meines Lebens" zu haben. Doch der kann bekanntermaßen auch ganz schnell vorbei sein.

Eine der ersten Ankömmlinge ist Ingrid Pavic (36), die keiner so wirklich zuordnen kann. Nach Ausstieg aus dem Boot legt es die frühere "Big Brother"-Kandidatin mit ihren enorm hochhackigen Tretern direkt mal lang auf den Anlegersteg.

Auch mit dabei ist Schrotthändler Manni Ludolf (60) mit gewohnt giftgrüner Pudelmütze. "Ich bin Partytyp, ich bin in allen Diskotheken, ich bin auch auf'm Ballermann gewesen, das ist geil." Allerdings hat er starke Namensprobleme: "Erkan, Berkan, Serkan hab ich kennengelernt, ist ein dufter Typ."

Als Antonia Hemmer (22) angeschippert wird, sieht Serkan eher Heidi Klum (49) drinsitzen.

Ein, laut Serkan, "Typ mit Glatze" wird von den bereits Anwesenden als Stefan Raab oder Reiner Calmund identifiziert. Doch die Ernüchterung folgt sofort: Es ist nur Paul Janke (41).

Ursula "Uschi" Hopf (81), die kennen einige von Euch vielleicht von "Hot oder Schrott", weiß genau, was sie in Südostasien werden will: "Wiejellitivstar. Welletivstar." Toi, toi, toi!