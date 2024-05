TV-Eklat um Frau von Rapper Haftbefehl: "Die kommt aus der Gosse!"

Thailand - Viele Überraschungen bei " Kampf der Realitystars "! In der 7. Folge haben die zehn bisher Ausgeschiedenen nicht nur die Chance auf ein Comeback, auch können sie ihre Portokasse aufbessern - und alle anderen dadurch schlechter dastehen lassen. In der Exit-Night fliegt zudem jemand, der besonders von sich überzeugt war.

10.000 Euro in 100-Euro-Scheinen hat die Produktion in die Chefetage gelegt.

Valencia Stöhr (30+, l.) hatte die Chance auf eine Rückkehr in die Sala. © RTLZWEI

Nach einem Bestrafungsspiel stehen die zehn ausgeschiedenen KDRS-Teilnehmer plötzlich an der Sala. Sie wollen wieder rein und drei von ihnen dürfen es auch! Die Aufgabe klingt simpel: Sie müssen nur auf einem Podest stehen bleiben. Hinsetzen oder (auch nur zum Pinkeln) das Podest verlassen bedeutet das Aus.

Valencia Stöhr (irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre alt) fällt direkt wieder auf. "Kevin, kannst du dem Mädchen nicht mal sagen, dass es sich bei mir vorstellen möchte? Was ist denn das für ein Verhalten?", beschwert sie sich über Neuankömmling Nina Anhan (33), der Ehefrau von Aykut Anhan (38) alias Rapper Haftbefehl.

Auch Theresia Fischer (31) fragt sich, warum sich Nina nicht vorstellt. Valencia weiß es jetzt: "Weil sie aus der Gosse kommt!"

Sieben Promis halten unfassbare sieben Stunden am Stück durch. Als jeder am Ende nur noch auf einem Bein stehen darf, lichtet sich das Feld. Isi Glück (33), Noah Bibble (22) und Colleen Schneider (28) halten am längsten durch. Da Colleen aber einen Regelbruch begeht, darf an ihrer Stelle Theresia wieder einziehen.