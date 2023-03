Geistig behinderter Kevin wird straffällig, weil Mutter in Schwangerschaft trank: Haftstrafe oder Gnade?

Leipzig/Chemnitz - Greifen werdende Mütter in der Schwangerschaft zu Alkohol, kann das für die ungeborenen Kinder schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Statistisch gesehen begehen sie, wenn sie erwachsen sind, häufiger Straftaten als andere Menschen. Der Frage, ob sie in gleichem Maße dafür bestraft werden können, geht die MDR-Sendung " Kripo Live " auf den Grund.

In den meisten Fällen handelt es sich um kleinere Delikte wie Diebstahl oder Schwarzfahren – auch bei Kevin. Doch auch räuberische Erpressung steht bereits in seiner 16 Einträge umfassenden Strafakte.

Kevin hat einen Schüler schon mit einem Messer bedroht und beraubt. Möglicherweise liegt die Ursache seiner kriminellen Energie im Alkoholmissbrauch seiner Mutter. (Symbolbild) © 123RF/burdun

Doch schon kurz nach seiner Entlassung stand der Chemnitzer erneut vor Gericht – wegen Betrugs in 55 Fällen. Die Richterin in diesem Fall merkte schließlich, dass mit ihm etwas nicht stimmte und veranlasste eine psychiatrische Untersuchung. Diese ergab, dass er an der häufigsten angeborenen geistigen Behinderung in Deutschland leidet.

Experten zufolge werden etwa 60 Prozent der Menschen mit der Diagnose FAS straffällig, 30 Prozent davon sehen ein Gefängnis mindestens einmal in ihrem Leben von innen. Ihnen fällt es schwer, sich an Regeln zu halten.

Doch Gutachtern zufolge können sie für ihre Taten eigentlich nicht komplett verantwortlich gemacht werden. Laut Sozialpsychiaterin Annemarie Jost mangele es an Aufklärung innerhalb der Justiz.

Das Problem liege auch darin, dass zu Haftstrafen Verurteilte oft keine Therapie erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach ihrer Freilassung wieder straffällig werden, ist dementsprechend hoch.

So auch bei Kevin, der vom Verständnis der Richterin profitierte und trotz Betruges in 55 Fällen Bewährung bekam. Sich aus seinem offenbar schwierigen Umfeld zu lösen, gelang ihm der Sendung zufolge nicht.

"Wenn die Menschen trotzdem straffällig werden, dann braucht es spezielle Einrichtungen für Menschen, die derartige Beeinträchtigungen haben", so Jost. Mehr Aufklärung in Justiz und Medizin wäre da zumindest ein Anfang.