Vernehmungs-Expertin erklärt: So einen großen Einfluss haben Körpersprache, Gestik und Mimik!

Leipzig - In der neuesten "Kripo live"-Episode erklärte die Verhandlungs- und Vernehmungsexpertin Sabrina Rizzo, wie man Menschen am besten lesen - und womöglich sogar täuschen - kann.

Die Verhandlungs- und Vernehmungsexpertin Sabrina Rizzo war bei "Kripo live" zu Gast. © IMAGO / Eventpress

Sabrina Rizzo arbeitete bereits bei mehreren Fällen mit der Polizei zusammen und hält unter anderem Seminare und Workshops, um Ermittler auf komplexe Vernehmungen vorzubereiten.

Als besonders wichtig erachtet die Expertin hierbei vor allem den Zusammenhang zwischen der Tonlage, Mimik und Gestik einer Person: "Wenn Körpersprache und Stimme nicht übereinstimmen in dem Moment, in dem ich Lügen äußere, dann sprechen wir von einem Lügenindiz oder -hinweis."

Schon eine im falschen Moment kurzzeitig hochgezogene Augenbraue kann dann beispielsweise dafür sorgen, dass die Ermittler misstrauisch werden.

Aber auch die Polizisten selbst können bei Vernehmungen bestimmte Tricks anwenden, wie Sabrina Rizzo erklärte: Will man das Vertrauen einer Person gewinnen, sollte man sich auf deren linke "Emotionsseite" setzen: "Wenn man einen Menschen von links anspricht, reagiert der emotionaler als von rechts."

Hat man einen Verdächtigen dann so weit in der Mangel, dass dieser nach rechts oder links unten schaut, ist das für die Experten der sogenannte Goldene Moment - denn daran erkennt man in der Regel, dass ein Geständnis in Erwägung gezogen wird. Dann sollte nochmal Druck aufgebaut werden.