Sachse nach Wucher-Rechnung in Angst: "Wenn ich nicht zahle, will er die Folie wieder rausruppen"

Leipzig/Zwickau - Gutgläubige Rentner werden leider immer wieder Opfer gemeiner Betrugsmaschen. In diesen Fällen zweier Sachsen geht es um Gartenpflege zum Mega-Preis!

Nachdem er seinen Teich vergrößern lassen hat, kam das böse Erwachen für einen Leipziger (86). (Symbolbild) © Benjamin Nolte/dpa

Rolf Reyher (86) aus Leipzig möchte 2023 seinen Gartenteich vergrößern. Da er selbst schon betagt ist, will er sich Hilfe suchen und findet eines Tages passenderweise einen Flyer in seiner Tageszeitung. Der werbende Garten- und Landschaftsbau bietet das, was Rolf möchte.

Der Firmenchef spricht mit dem 86-Jährigen vorab keinen Preis ab, erst am Ende der Arbeiten soll die Rechnung geschrieben werden.

So kommt es zu den vereinbarten Arbeiten im Stadtteil Knautkleeberg. Und zu einer Rechnung, die es in sich hat. "Ich habe den Preis gesehen und mir gedacht: 'Das kann doch nicht wahr sein!' Da waren das über 11.000 [Euro]", empört er sich in der MDR-Sendung "Kripo live". "Ich habe zu denen gesagt: 'Die Rechnung können Sie gleich einpacken!'"

Ihm wird angedroht, dass sein Garten zerstört werde, wenn er nicht zahlt. Rolf Reyher sei daraufhin gezwungen worden, zur Bank zu fahren, wo er 5000 Euro abhebt, was dem Chef zu wenig ist. "Wenn ich das nicht zahle, wolle er mir die Hunde reinhetzen und die Folie wieder rausruppen."

Nachdem er weitere 2000 Euro übergibt, verschwinden die Betrüger. Die Polizei ermittelt bis heute.