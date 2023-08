Echte italienische Küche im Stella: Kann Emily bei "Mein Lokal, Dein Lokal" punkten?

Leipzig - "Mein Lokal, Dein Lokal" in Leipzig geht in die vierte Runde. Ort des Geschehens ist am Donnerstag das Stella Ristorante in der Südvorstadt. Gastgeberin Emily Martaler (22) verspricht klassische italienische Küche mit jungem Personal aufgefrischt. Profi-Koch Mike Süsser (52) und ihre Leipziger Konkurrenten beurteilen, ob in Emily wirklich genug Italien steckt.