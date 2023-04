"Lena Lorenz": Diese Schwangere bringt die Hebamme mit Herz an ihre Grenzen

München - Zum Start der neuen Folgen muss sich Hebamme "Lena Lorenz" (Judith Hoersch, 42) mal wieder nicht nur mit privaten Turbulenzen, sondern auch mit spannenden Fällen auseinandersetzen. In der Folge "Lügenbaby" geht es um eine vorgetäuschte Schwangerschaft.

Lena will ihren anfänglichen Ärger beiseiteschieben und Flora dazu bewegen, Marko alles zu gestehen. Kommt es zum Eklat?

Mit dem näher kommenden "Geburtstermin" kommt Flora in Bedrängnis: Was wird sie tun, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?

Lena ist wütend über die Lüge und kann Floras Verhalten nicht nachvollziehen. Doch später wird ihr bewusst, dass Flora gute Gründe dafür haben muss, um eine solche Lüge am Leben zu erhalten.

Mit Silikonbäuchen, Ultraschallbildern und einem gefälschten Mutterpass tut sie nur so, als wäre sie schwanger - doch warum?

In der Hebammenpraxis von Lena besuchen Flora (Nellie Thalbach, 28) und ihr Freund Marko (Ben Blaskovic, 34) einen Vorbereitungskurs. Lena möchte Flora anschließend kurz untersuchen, doch die sträubt sich.

Julia (Liane Forestieri, 48, r.) interessiert sich für das Privatleben ihrer Freundin Lena. © ZDF/Walter Wehner

Lenas Freundin Julia Obermeier (Liane Forestieri, 48) hat ihr Hilfe für die Praxis vermittelt: Celine Gollert (Paulina Rümmelein, 25) macht nun ein Praktikum bei Lena.

Das lohnt sich doppelt für sie, denn sie ist nicht nur die Freundin von Julias Sohn Tim (Niklas Nißl, 28), sondern auch selbst schwanger! Julia kommt damit nicht gut zurecht. Wird sie wirklich bald Großmutter?

Indes drängt Dr. Aaron Kolberg (Matthias Ziesing, 43) Lena zu einer Entscheidung: Seine Vertretungszeit als Tierarzt neigt sich dem Ende zu. Soll er weiter in Himmelsruh bleiben oder ist das verschwendete Zeit?

Lenas Kumpel Schorschi Striebel (Sebastian Edtbauer, 41) hat derweil auf dem Lorenzhof eine ausgewachsene Ehekrise.

Auch Lenas Mutter Eva (Eva Mattes, 68) hat es gerade nicht leicht: Ständig sitzt sie beim Arzt. Doch während sich Lena um ihre Mutter sorgt, verfolgt die in Wahrheit einen ehrgeizigen Plan. Kommt ihr dabei am Ende wieder Großbauer Vinz Huber (Michael Roll, 61) in den Weg?

Fünf neue Folgen "Lena Lorenz" laufen ab dem 20. April immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF und sind vorab bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.