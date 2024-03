"Affe auf Bike" meldet sich unter Tränen aus der Badewanne: "Verstehe es nicht"

Timmersiek/Köln - Auch in dieser Woche darf sich die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "7 vs. Wild") alias "Affe auf Bike" wieder bei " Let's Dance " beweisen. Am Freitag konnte sie mit ihrem Wiener Walzer überzeugen und schaffte es damit in Show Nummer vier.

Jetzt könne sie kaum glauben, überhaupt noch dabei zu sein: "Ich kriege es nicht in meinen Kopf rein." Für sie sei die "Let's Dance"-Zeit vor allem eine emotionale Reise, in der sie eine ganz neue Seite an sich kennenlerne.

Ann-Kathrin tanzt in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel mit Profi Valentin Lusin (37). © olf Vennenbernd/dpa

Erst jetzt merke sie, was für eine harte Schale sie in den letzten Jahren auf ihrer Solo-Reise auf dem Motorrad um sich herum aufgebaut habe.

Sie könne sich etwa nicht daran erinnern, in den vier Jahren einmal geweint zu haben. "Und 'Let's Dance' bricht mich, und ich darf hier wirklich eine neue Seite von mir kennenlernen und Menschen in mein Leben lassen."

Auf ihren Reisen habe sie zwar auch unglaublich viele Menschen kennengelernt, doch dabei handelte es sich immer um Bekanntschaften für wenige Tage. Jetzt habe sie das Gefühl, in einer Familie aufgenommen worden zu sein. Die zehn Minuten in der Badewanne, die sie sich abends nach den Proben gönne, seien der Moment, in dem sie dann etwas herunterfahre. "Aber eigentlich bin ich jeden Tag in der Badewanne am Flennen, ich bin so dankbar, diese Zeit ist so schön und so intensiv, und ich bin dankbar, das erleben zu dürfen", so die 24-Jährige weiter.

"Das klingt so dumm für die Leute, die meine Reise verfolgt haben, aber ich schwör's euch: Das ist die größte Reise meines Lebens!", ist sich Ann-Kathrin inzwischen sicher.