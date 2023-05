Anna Ermakova blickt emotional auf "Let's Dance" zurück: "Reaktion nicht erwartet!"

Köln - Anna Ermakova kann ihren sensationellen " Let's Dance "-Triumph noch immer nicht begreifen. Im Netz blickte die 23-Jährige nun auf ihre Zeit in der Show zurück. Für einen Menschen fand sie dabei besonders ergreifende Worte!

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) haben die 16. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. © Henning Kaiser/dpa

An der Seite von Profitänzer Valentin Lusin (36) legte die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) in den vergangenen Wochen einen spektakulären Durchmarsch hin, den es in dieser Form im Rahmen des beliebten RTL-Formats zuvor noch nie gegeben hatte.

Insgesamt elfmal bekam Anna in der kompletten 16. Staffel die volle Punktzahl. Damit löste die rothaarige Beauty Ella Endlich (38) ab, die sich im Jahr 2019 zehnmal über die volle Punktzahl hatte freuen dürfen.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag warf die Becker-Tochter nun einen Blick zurück auf ihre Tanz-Reise und gestand dabei, den Sieg noch immer nicht fassen zu können: "Ich muss mich kneifen, um mich daran zu erinnern, dass es real ist."

Die vergangenen drei Monate hätten sich für sie wie ein Wunderland angefühlt. Deshalb werde sie das ganze Drumherum auch definitiv sehr vermissen: das Tanzen, das Training, die Liveshows und all die wunderbaren Menschen.

"Meine Zeit bei Let's Dance hat mein Leben wirklich verändert und ich werde sie nie vergessen", betonte Anna in ihrem ausführlichen Statement.