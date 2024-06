Aua! "Let's Dance"-Star bricht sich in Staffel 17 eine Rippe, Oben-ohne-Foto zum Beweis!

Lulu glaubt, dass sie sich die Rippe bereits in der Kennelernshow zugezogen habe. Bei der Generalprobe für ihren "kleinen Mini-Tanz" im Finale habe sie dann ein Knacken gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht.

Und tatsächlich: Eine Oben-ohne-Aufnahme und verschiedene Video-Clips beweisen, dass sich die gebrochene Rippe im Rückenbereich regelrecht in die Haut bohrt, was zu einem deutlich sichtbaren Knubbel führt.

Jetzt, rund zwei Wochen nach dem Finale, ließ sie die Bombe platzen und verriet, woran sie wirklich litt: Lulu hat sich eine Rippe gebrochen! "Ich komm' gerade vom Arzt, wegen meiner Rippe, weil das immer noch nicht besser wurde", erklärt sie in einem TikTok-Video.

Zuletzt hatte die Schwester von Sarah Connor (43) immer wieder über heftige Schmerzen geklagt. Ihre Auftritte an der Seite von Profi Massimo Sinató (43) konnte Lulu oft nur mithilfe von starken Schmerzmitteln und Spritzen durchstehen.

Die 17. Staffel der RTL -Tanzshow entpuppte sich für die 32-Jährige als eine wilde Achterbahnfahrt. In Show neun wurde sie vom Publikum abserviert, in Show zehn sprang sie für den verletzten Mark Keller (59) ein - und flog prompt erneut raus!

Lulu (M.), Massimo, und Patricija Ionel (29) tanzen in der RTL-Tanzshow in den Kulissen des Musicals "Moulin Rouge!". © Thomas Banneyer/dpa

"Meine Managerin hat schon gesagt: 'Ne, du, du gehst jetzt deinen Rücken tapen, ich möchte, nicht, dass du hier bleibende Schäden davonträgst'", berichtet die Blondine auf TikTok.

Weil die Schmerzen trotz Tape nicht besser wurden, suchte sie jetzt einen Arzt auf. "Und ja, die Rippe ist gebrochen", so die Diagnose. Gefährlich sei die Verletzung in ihrem Fall aber nicht. Lulu sagt: "Ist alles auch nur halb so wild, bei mir geht's wirklich."

Nur wenn sie niest, lacht oder eine bestimmte Bewegung macht, zahlt die Sängerin noch immer den Preis für ihre "Let's Dance"-Teilnahme. Stellt sich nur die Frage, ob sie mit der Verletzung nicht besser hätte aus der Show aussteigen sollen?

"Aufgeben ist keine Option!", kommentiert die attraktive Entertainerin unter der Nachricht eines Fans bei TikTok, der findet: "Stark, dass du trotzdem weiter gemacht hast. Du warst einer meiner Favoriten."