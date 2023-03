Backstage beim "Let's Dance"-Training mit Natalia Yegorova: "Ich stehe mir selbst im Weg"

Natalia Yegorova (49) und Andrzej Cibis (35) trainieren seit einigen Wochen zusammen. © TAG24/Ratering

Sechsmal die Woche für mehrere Stunden trainieren, schmerzende Knochen, kleine Verletzungen, Emotionen, Stress: So sieht derzeit der Alltag des 49-jährigen Models aus. Wobei sie ihre Zeit nicht als stressig bezeichnen würde, wie sie im Interview mit TAG24 erklärt.

"Ich würde das eher Herausforderung nennen. Klar, die Tage sind durchgetaktet und alles dreht sich um 'Let's Dance'. Und bei mir zu Hause sieht es chaotisch aus. Ich schmeiße den Koffer in die Ecke, habe einen halben Tag Pause am Samstag und dann verreisen wir wieder. Aber es macht Spaß", erzählt sie nach einer ersten Aufwärmrunde am Mittwochmorgen. Vom spontanen Wintereinbruch in Köln lässt sie sich nicht entmutigen. Es muss schließlich weitergehen, am morgigen Freitag steht die nächste Show an.

Auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett sehen die Auftritte der Stars stets leicht und gekonnt aus. Hinter den Kulissen ist das allerdings nicht immer der Fall, weiß die Ex-Frau von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (51).

"Ich habe keine Angst vor dem Rampenlicht und vor der Presse. Aber es [Let's Dance] ist anders, weil Tanzen bedeutet pure Emotion. Und wenn du tanzt, stehst du quasi mit geöffneter Seele auf der Bühne und alle sehen es", beschreibt die 49-Jährige, während sie ihre zu einem Ball geformten Hände vor der Brust öffnet.