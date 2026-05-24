Beauty-Beichte von Anna-Carina Woitschack: Hier hat die Sängerin künstlich nachhelfen lassen
Köln - Kaum hat sie es ins Finale bei "Let's Dance" geschafft, wird Anna-Carina Woitschack (33) in einer kurzen Fragerunde ziemlich intensiv auf den Zahn gefühlt. Welche Geheimnisse verbirgt die Sängerin wirklich?
Zusammen mit den anderen Promi- und Profi-Tänzern des diesjährigen Finals hat sich die Ex-Frau von Stefan Mross (50) dem RTL-Fragenhagel im "Let’s Dance Quick-Quiz Extreme" gestellt.
Und siehe da: Die 33-Jährige gesteht – unter anderem – offen und ehrlich, sich für einen Beauty-Eingriff bereits unters Messer gelegt zu haben.
Auf die Frage, ob sie Silikonbrüste habe, antwortet die Schlagersängerin kurz und knapp mit "Ja". Näher ins Detail kann die ehemalige DSDS-Sängerin aber nicht gehen, verschwindet unmittelbar nach ihrer Antwort wieder grinsend aus dem Bild.
Genauso ehrlich beantwortet die Finalistin aber auch ihre zweite pikante Beauty-Frage und verrät, im Laufe der Jahre bereits Botox gespritzt bekommen zu haben.
"Schon mal Botox benutzt?" wollte RTL von ihr wissen. "Ja", gibt die Sängerin zu.
Anna-Carina Woitschack verrät schlüpfrigen Pool-Fauxpas
Das dritte Geständnis hätten mit Sicherheit nicht viele ihrer Kollegen so locker leicht preisgegeben. Denn: Die 33-Jährige hat in ihrer Vergangenheit schon einmal in den Pool gepinkelt.
Wann und wo – darüber schweigt die Promi-Tänzerin eisern, antwortet lediglich mit "Ja" und macht im RTL-Spielchen wieder die Biege. Ebenso bei der Frage, ob sie für 100.000 Euro auf ihre Teilnahme im Finale verzichten würde.
Da kämpft die Schlagersängerin am kommenden Freitag (29. Mai) gegen Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) und Joel Mattli (32) mit Malika Dzumaev (35) – um die sich die Liebes-Gerüchte weiter hartnäckig halten – um den diesjährigen Titel "Dancing Star 2026" und einen Eintrag in die Geschichtsbücher.
Die Show läuft ab 20.15 Uhr bei RTL und ist parallel auch im Livestream auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa