Ursache für "Let's Dance"-Desaster? Diego Pooth lässt Ekat abblitzen: "Liebe dich nicht!"

Köln - Für ihre desaströse Rumba sind Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (37) am Freitagabend zu Recht heftig kritisiert worden. Zum Weiterkommen bei " Let's Dance " reichte es dennoch. Doch woran hakt es im "Team Smarties"?

Diego Pooth (21) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) schafften es bei "Let's Dance" zuletzt nur denkbar knapp eine Runde weiter. © Rolf Vennenbernd/dpa

Statt eine Atmosphäre aus Leidenschaft und Intimität zu schaffen, wirkten die beiden auf dem Parkett ziemlich distanziert. Diego will es einfach nicht gelingen, seine Nervosität abzulegen und seine Tanzpartnerin ganz nah an sich heranzulassen - für die Show!

Jury-Mitglied Joachim Llambi (60) brachte es nach dem Auftritt etwa so auf den Punkt: "Mein lieber Freund, dran ist nicht drin! Wenn die russische Zarenprinzessin um dich rum zaubert, dann musst du auch zaubern", so seine eindringliche Forderung.

Pooth mache den Eindruck, dass er Leonova ganz schüchtern höchstens mal "zu einem Kaffee einladen" wolle, von Erotik fehle aber jede Spur. Von Beginn an sei das Zittern in seinen Knien spürbar gewesen. Am Ende gab es insgesamt nur magere 19 Punkte von den drei Wertungsrichtern.

Der Sohn von Werbe-Ikone Verona (56) scheint den Grund für die Schwierigkeiten derweil längst zu kennen. "Wir haben nur ein Problem: Ich liebe dich nicht", erklärte der 21-Jährige jüngst im Training gegenüber der gebürtigen Russin.