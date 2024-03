Es geht um seine Frau: Kranken-Drama um "Let's Dance"-Star

Köln - " Bergdoktor "-Star Mark Keller (58) gehört in der diesjährigen Staffel von " Let's Dance " zu den Favoriten auf den Titel "Dancing Star" 2024. Was viele jedoch nicht wissen: Der Schauspieler hat eine schwere Zeit hinter sich!

Mark Keller (58) ist seit 1992 mit seiner Frau Tülin (63) verheiratet. (Archivfoto) © Caroline Seidel/dpa

Denn seine Frau Tülin (63) ist schwer krank. Sie leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Parkinson. Zwar sind die beiden schon seit Jahren getrennt, dennoch hält er an einem Ehe-Versprechen "Bis dass der Tod uns scheidet" fest. Der frühere "Alarm für Cobra 11"-Star und seine Frau sind bereits seit 1992 verheiratet. In ihrer Ehe haben sie die Söhne Aaron (31) und Joshua (28) bekommen.



Diesen erteilte Mark auch ein "Let's Dance"-Verbot. "Wenn mir einer konstruktive Kritik sagt, dann bin ich absolut kritikfähig", erklärte er kürzlich in einem Gespräch mit RTL, bei seinen Kindern befürchte er jedoch eher eine Art "Schmähkritik", wie er sie schon mehrfach bei Auftritten von den "Los Kelleros" erleben musste.

Doch die beiden hielten sich bisher nicht an die strickte Anordnung und unterstützten ihren Vater und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35) bei ihren Auftritten - und hatten sogar Lob parat.

"Wir sind positiv überrascht gewesen. Er war ein bisschen nervös am Anfang, das hat man gemerkt", verriet Aaron im Anschluss an die erste Showeinlage.

Und die Familie hält nicht nur bei der beliebten Tanzshow zusammen, sondern auch in allen anderen Lebenslagen. Denn Joshua kümmert sich um seine kranke Mutter, wie der Schauspieler in seinem 2023 erschienenen Buch "Über Glück", in dem er auch die Krankheit seiner Gattin öffentlich gemacht hatte, verriet.