Frust nach Exit: "Let's Dance"-Star findet deutliche Worte für seine Tanzpartnerin!

Köln - Stefano Zarrella (33) hat den Schock nach seinem überraschenden Aus bei " Let's Dance " noch nicht verdaut. In einem emotionalen Statement ließ der Influencer seinen Gefühlen freien Lauf und kam dabei auch auf seine Tanzpartnerin zu sprechen!

Sein "größter Dank" gilt seiner Familie und seinen Freunden, seinen Fans sowie seiner besseren Parkett-Hälfte Mariia Maksina. Die 26-jährige Russin sei die beste Tanzpartnerin gewesen, die er sich nur wünschen konnte. Voller Dankbarkeit fügt der Kölner noch hinzu: "Ich durfte so viel lernen, du hast mich motiviert und mir gezeigt, wie viel Spaß Tanzen bringen kann."

Weiter offenbart Stef gegenüber seinen Fans, dass er die ganze Nacht kein Auge schließen konnte. "Es geht mir gerade so viel durch den Kopf, und es ist unglaublich emotional für mich", stellt er klar.

Gemeinsam mit Sophia Thiel (29) hatte der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (46) in der fünften Entscheidungsshow am Freitagabend bis zum Schluss zittern müssen. Nach dem Voting der Zuschauer stand aber fest: Stefano ist raus!

Ann-Kathrin Bendixen (24) und Profitänzer Valentin Lusin (37) kamen trotz tänzerischer Magerkost eine Runde weiter. © Rolf Vennenbernd/dpa

Stef und seine Tanzpartnerin hatten am Freitag einen Samba präsentiert. Ebenso wie Kontrahentin Sophia und ihr Profipartner Vadim Garbuzov (36) erhielten die beiden von der Jury rund um Joachim Llambi (59) für ihren Auftritt aber nur magere 19 Punkte.

Schlechter bewertet wurden an diesem Abend nur Rückkehrer Valentin Lusin (37) und Ann-Kathrin Bendixen (24). Der 37-jährige Titelverteidiger scheint mit "Affe auf Bike" an seiner Seite nach wie vor stark limitiert in seinen Möglichkeiten.

In der Addition aller drei Jury-Kellen standen am Ende lediglich 16 Punkte für das Quickstep-Duo zu Buche. Allerdings konnten sich die beiden auf die Anrufe des Publikums verlassen und stehen, anders als Stef und Mariia, jetzt in Runde sechs.

Wie die "Let's Dance"-Reise ohne den Halbitaliener weitergeht, erfahrt Ihr wie immer in der neuen Folge am Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL oder parallel im Livestream auf RTL+.