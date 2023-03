Gigantenduell bei Let's Dance: Philip Boy übertrumpft Anna Ermakova, zweiter Star muss Show verlassen!

"Ich bin ja wirklich, was Tanzen angeht, definitiv Fremdkörper", nahm der Komiker seinen Rauswurf mit Humor. Chefkritiker Joachim Llambi (58) fand nur wenig Positives an der Leistung des gebürtigen Bielefelders. "Der Tanz ist vorbei" und "wir haben überlebt", lautete die wenig schmeichelhafte Beurteilung des 58-Jährigen.

Der 41-Jährige ist damit nach " Germany's Next Topmodel "-Gewinnerin Alex Maria Peter (25) der zweite Star, der das beliebte RTL -Format verlassen muss. Mit seinem Slowfox an der Seite von Profitänzerin Kathrin Menzinger (34) konnte er weder Jury noch Publikum von sich überzeugen.

Der ehemalige Kunstturner Philipp Boy (35) und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) legten einen sensationellen Jive aufs Parkett. 29 Punkte! © Rolf Vennenbernd/dpa

In seinen Augen hat Philipp die Punkte-Latte von Anna Ermakova aus der letzten Show "locker übersprungen!" Und der 58-Jährige fügte noch hinzu: "Das hatte so viel Qualität und so viel Lässigkeit. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, hier mal so einen Jive (Musik: "Reet Petite" von Jackie Wilson) erlebt zu haben!"

Zur Belohnung gab es vom Show-Urgestein die erste 10-Punkte-Kelle der aktuellen Staffel. So kamen Boy und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) schließlich auf satte 29 Punkte! Wahnsinn.

Nur eine konnte dem Turnvirtuosen an diesem Abend das Wasser reichen: Anna Ermakova! Die 22-jährige Becker-Tochter zeigte zu Madonnas Millennium-Hit "Music" ihr Können im Cha-Cha-Cha.

Motsi zeigte sich vor allem von den unteren Extremitäten der rothaarigen Beauty begeistert. Sie habe noch nie eine so schöne Beinarbeit bei "Let's Dance" gesehen. "Einfach klasse, klasse, klasse!"

Auch hier standen am Ende 29 Punkte zu Buche. Nur ein Punktabzug von Llambi verhinderte die höchst mögliche Bewertung. Was war der Kritikpunkt? Ihm gefiel Annas Kopfhaltung nicht. Tragisch!