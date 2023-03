GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" abgestraft: "Absolute Frechheit"

Berlin - Hat sie das wirklich verdient? In der dritten Show von " Let's Dance " hat Chryssanthi Kavazi (34) mit ihrem Profi-Partner Vadim Garbuzov (35) einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett gelegt und ist im Anschluss an ihre Darbietung förmlich abgestraft worden.

Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) haben am Freitagabend einen Cha-Cha-Cha zu dem Titel "Flowers" von Miley Cyrus getanzt. © RTL / Stefan Gregorowius

Juror Joachim Llambi (58) verteilte für die Darbietung zu "Flowers" eine ordentliche Watschn für den GZSZ-Star.

Nachdem Motsi Mabuse (41) und Jorge González (55) immerhin jeweils sechs Punkte verteilten, fällte Llambi sein vernichtendes Urteil und vergab lediglich ein einziges Pünktchen.

In den Augen des 58-Jährige sei der Cha-Cha-Cha noch schlechter gewesen als der Tango in der Vorwoche. "Was soll ich machen, wenn Du das so anbietest?", fragte er beinahe schon empört und ergänzte: "Ich kann doch nicht, nur weil Du so nett bist, Sympathiepunkte vergeben." Es folgte die berüchtigte goldene Kelle mit der Eins, die vom Publikum mit Enttäuschung quittiert wurde.

Chryssanthi ahnte im Vorfeld der Punktevergabe wohl schon, was sie erwarten könnte. "Herr Llambi, ich weiß, Sie kämpfen gerade mit Ihrem Herzen", wandte sie sich direkt an den strengen Juror.

"Nein, ich weiß, dass ich mich gleich wieder unbeliebt mache, aber das ist mir egal, weil ich ehrlich bin", kündigte der schon einigermaßen sauertöpfisch an.