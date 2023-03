Heimlicher Kuss bei "Let's Dance"? Verlobter von Ekaterina Leonova rastet völlig aus!

Ekaterina Leonova (35) tanzt in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel an der Seite von Mentalist Timon Krause (28). © Rolf Vennenbernd/dpa

Spätestens seit Freitagabend zählen die Profitänzerin und der Mentalist zum erweiterten Kreis der Mitfavoriten der diesjährigen Staffel. Ihr Auftritt zum Song "Do You Really Want To Hurt Me" der Band Culture Club wurde von der Fachjury mit satten 26 Punkten belohnt.

Die Choreografie, die sich die dreifache Show-Gewinnerin für Show vier überlegt hatte, war von enormer Sinnlichkeit geprägt. Am Ende kamen sich "Ekat" und Timur sogar ziemlich nah - so nah, dass die Gerüchteküche sogleich zu brodeln begann.

Kurz nach Tanz-Ende gingen wie gewöhnlich die Lichter aus, und Moderator Daniel Hartwich (44) spekulierte sofort munter drauflos. "Habt ihr euch etwa geküsst? Wir werden es nie rausfinden." Sogar Jurorin Motsi Mabuse (41) stieg auf das Gemunkel ein und betonte: "Ich werde nichts verraten!"

Beinahe-Kuss hin oder her - für Hasan Kivran war die Toleranzgrenze nach der heißen Performance seiner Verlobten definitiv überschritten.

Wie "Bild" nun erfahren haben will, soll der deutsch-türkische Unternehmer hinter den Kulissen vor Eifersucht geradezu ausgeflippt sein.