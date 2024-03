Irrer "Let's Dance"-Aufreger! Tanzte Superstar Kathrin Menzinger etwa ohne Schlüpfer?

Köln - Das " Let's Dance "-Outfit von Star-Tänzerin Kathrin Menzinger (35) spaltet die Nation! Der Glitzerfummel der attraktiven Österreicherin gewährte am Freitag tiefe Einblicke. Und nicht wenige fragten sich: "Hatte sie überhaupt Unterwäsche an?"

Ein Nutzer dachte kurzzeitig sogar, er bekäme jetzt einen Erotikstreifen zu sehen, weil "ständig in den Schritt gefilmt" wurde.

Nicht jeder Zuschauer erkannte die hautfarbene Unterwäsche auf Anhieb. Auf X (ehemals Twitter) sammelten sich deshalb etliche Kommentare, in denen sich entrüstete Userinnen und User fragten, ob Kathrin "überhaupt etwas drunter" trage?

Über die starken 19 Jury-Punkte sprach am Ende aber kaum noch jemand, alles drehte sich um das Kleid der gebürtigen Wienerin. Das war so kurz geschnitten, dass er bei jeder Bewegung nach oben rutschte und den Blick auf ihren Schlüpfer freigab.

Für den Aufreger des Abends, zumindest was die Resonanz in den sozialen Netzwerken angeht, sorgte aber Profitänzerin Menzinger. Zusammen mit " Bergdoktor "-Star Mark Keller (58) gab die 35-Jährige einen feurigen Tango zum Besten.

Das rote Glitzerkleid der gebürtigen Österreicherin war nach dem Auftritt DAS Thema Nummer eins in den sozialen Netzwerken. © RTL / Willi Weber

Bei aller Kritik gab es aber natürlich auch wieder reichlich lobende Worte für die attraktive Blondine.

Ein Nutzer war allerdings auch noch einer ganz anderen Sache auf der Spur. Seiner Meinung nach könnte die Kürze des Kleids auch einfach nur eine ausgefuchste Taktik gewesen sein, um von den Schwächen ihres Tanzpartners abzulenken.

"Sorry, ich habe keine Ahnung, was der Mark gemacht hat, ich habe nur Kathrin angestarrt. Absicht?", rätselte er unter einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der RTL-Show.

Sollte dem tatsächlich so gewesen sein, dann ist die Taktik zu 100 Prozent aufgegangen. Mark und Kathrin haben es in die nächste Runde geschafft und dürfen am kommenden Freitag erneut ihr Können unter Beweis stellen.