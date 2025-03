Kein "Let's Dance"-Support für Sohn Diego? Darum ist Verona Pooth nie im Tanzstudio!

Köln - Promi-Spross Diego Pooth (21) kämpft derzeit bei " Let's Dance " um den Sieg. Seine Mama Verona (56) glänzt in Sachen Unterstützung bis dato allerdings noch mit Abwesenheit.

Diesmal meldete sich Verona aus Dubai. In ihrer Story offenbarte die Geschäftsfrau, dass sie gerade in der Maske sitze und auf eine Aufzeichnung vorbereitet werde. Genaueres durfte sie aber auch hier nicht preisgeben.

Diego kommentierte den entsprechenden Beitrag mit "Danke Mama" und einigen Herz-Emojis. Ähnlich lief der Mama-Support auch für die erste reguläre Show am vergangenen Freitag ab.

Schon während der großen Kennenlernshow zum Start der neuen Staffel suchte man die gebürtige Bolivianerin vergeblich auf den Tribünen des RTL -Tanzstudios. Auf Instagram begründete sie ihr Fehlen mit beruflichen Verpflichtungen in Thailand.

Der 21-jährige Student und seine Profi-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) bilden in der RTL-Show das "Team Smarties". © Rolf Vennenbernd/dpa

Ihren ältesten Sprössling ließ die Zweifach-Mama jedoch wissen, dass sie wahnsinnig stolz auf ihn sei. Er habe sich bisher "super" in der Show geschlagen. "Wie eine kleine Eidechse" klebe sie immer wieder am Bildschirm, um ihm die Daumen zu drücken.

Dass ihr Sohn mit Ekaterina Leonova (37) im "Team Smarties" tanzt, gefällt der Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) besonders gut, schließlich hat Diego seine Mutter früher immer "El comandante" (zu Deutsch: Kommandant) genannt.

Ihr "Rekrut" sei somit beim "General", wie Ekat innerhalb der "Let's Dance"-Familie wegen ihrer strengen und disziplinierten Trainingsarbeit ehrfürchtig genannt wird, in den besten Händen. Nicht umsonst konnte die 37-Jährige die Show bereits dreimal gewinnen.

In der Kommentarspalte unter ihrem jüngsten Insta-Posting verspricht Verona, dass sie alles daran setzen wird, schnell wieder nach Deutschland zurückzukehren, um ihren Sohn dann auch endlich live vor Ort anfeuern zu können. Vielleicht ja schon am Freitag in Show drei …