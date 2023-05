"Let’s Dance"-Knall: Traumpaar verpasst Finale, Juryboss Llambi flippt aus - "Hast du sie noch alle?"

Köln - Das "Team TiKat" sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge Turtel-Schlagzeilen. Das große " Let's Dance "-Finale haben Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) dagegen verpasst!

Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) haben keine Chance mehr auf den Titel "Dancing Star 2023". © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Halbfinale der RTL-Show mussten die verbliebenen vier Paare gleich drei Tänze präsentieren. Der Mentalist zeigte an der Seite der hübschen Russin einen lässigen Quickstep zu "Hey Good Lookin'" und einen feurigen Paso Doble zu "El Gato Montés".

Auch beim gefürchteten "Impro-Dance even NOCH more extreme" sorgte der 28-Jährige für beste Unterhaltung im Studio. Hier übernahm er nämlich ausnahmsweise mal die Führung und erklärte Profitänzerin "Ekat" die Choreografie.

22 Punkte gab es für den Cha-Cha-Cha und somit insgesamt 76 von 90 möglichen Punkten. Dies bedeutete im Ranking zunächst Platz drei - noch vor Philipp Boy (35)!

Der ehemalige Olympia-Kunstturner konnte am Freitagabend zunächst an seine Hammer-Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. An der Seite von Patricija Ionel (28) zauberte er einen heißen Paso Doble aufs Parkett und erhielt dafür von der Fachjury die volle Punktzahl!

Doch beim Impro-Dance legte Philipp wenig später eine Bruchlandung hin. "Hast du sie noch alle auf der Lampe?!", wetterte Chefkritiker Joachim Llambi (58) nach der völlig verkorksten Performance.