"Let's Dance" geht weiter: DAS gab es bei der beliebten Profi-Challenge bislang noch nie!

Renata Lusin (35) und Christian Polanc (45) konnten die "Let's Dance"-Profi-Challenge im vergangenen Jahr für sich entscheiden.

An der Seite von Valentin Lusin (36) tanzte sich die 23-jährige Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) am vergangenen Freitag auf den Olymp der beliebten RTL-Show. Mit absoluten Rekordzahlen ließ sie ihrer Konkurrenz um Julia Beautx (26, 2. Platz) und Turngröße Philipp Boy (35, 3. Platz) am Ende nicht den Hauch einer Chance.

Doch damit ist die Show noch längst nicht vorbei. Denn eine Woche nach dem großen Finale findet traditionell die mit Spannung erwartete Profi-Challenge statt, in der die Tänzerinnen und Tänzer in Duos gegeneinander antreten. Zu gewinnen gibt es wie immer die freie Auswahl des Promi-Tanzpartners in der kommenden Staffel.

Christian Polanc (45) entschied sich als amtierender Gewinner in der diesjährigen Kennenlernshow für Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (31) als seine Partnerin. Allerdings sorgte das Tanzpaar in der Folge eher abseits des Parketts für Schlagzeilen.

Um eine größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten hat RTL ein Novum geschaffen: Die Paarungen für die Profi-Challenge wurden erstmals per Los-Entscheid ermittelt. Außerdem wurde darauf geachtet, dass keine Ehepaare miteinander tanzen.