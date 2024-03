"Let's Dance"-Insider äußert bösen Verdacht: Manipuliert RTL so die Ergebnisse?

Köln - " Let's Dance "-Star Christian Polanc ist ein Mann klarer Worte. In seinem Podcast äußert der 45-Jährige jetzt einen bösen Verdacht. Beeinflusst RTL mit einem simplen Trick etwa die Punktevergabe?

Ex-"Let's Dance"-Profi Christian Polanc (45) spricht in seinem Podcast "Let's Talk About Dance" über das Geschehen in der RTL-Show. © Felix Hörhager/dpa

Auf dem gebohnerten Parkett ist der zweimalige Show-Gewinner in diesem Jahr zum Bedauern vieler Fans nicht zu sehen - offiziell aus Zeitgründen. Trotzdem hat er das Geschehen genau im Blick.

Um seine Beobachtungen mitzuteilen, hat der Ingolstädter sogar ein eigenes Talk-Format ins Leben gerufen. In der neuesten Ausgabe von "Let's Talk About Dance" kommt Polanc auch auf die Musikauswahl in dem Format zu sprechen.

Sowohl er als auch sein Gesprächspartner Pascal Hens (43) zeigen sich dabei nicht glücklich mit den Titeln zu den Paso Dobles von Gabriel Kelly (22) und Sophia Thiel (29). Laut dem Ex-Handball-Star sei die Musik bei diesem Tanz aber sehr wichtig.

"Wenn du irgendein Lied hast, dass alle Menschen kennen und das gut ankommt, dann ist es auch einfach, dazu zu tanzen. Das kommt dann auch besser an, das ist ja normal", erklärt "Pommes", der die Show 2019 als Sieger beendete.

Polanc teilt Hens' Meinung: "Oft rödelst du dir zu irgendeiner Kack-Musik einen ab und es kommt trotzdem nicht so cool rüber. Und die anderen stehen einfach nur da und werfen sich zu dramatisch-wunderschöner Musik einfach nur einen Blick zu und alle staunen."