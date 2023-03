"Let's Dance": Promi fliegt trotz guter Leistung - am Ende der Show gibt's eine Premiere!

Köln - Ausgeschieden nach ihrem "besten Tanz": Unternehmerin Sally Özcan (34) muss die RTL-Show " Let's Dance " verlassen. Obwohl sich die Jury zufrieden mit der Leistung der 34-Jährigen zeigte, fehlten Özcan am Freitagabend die Stimmen der Zuschauer.

Für Güngörmüs' Samba gab es insgesamt nur 15 Jury-Punkte, am Ende entschied das Publikum jedoch zugunsten des Sternekochs und der Schauspielerin.

Noch schlechter fiel das Jury-Urteil für den Sternekoch Ali Güngörmüs (46) aus. Llambi stellte den 46-Jährigen in eine Reihe mit früheren "Let's Dance"-Teilnehmern wie Jan Hofer (73) und Mickie Krause (52), die nach den Worten des Punkterichters "nicht viel konnten", aber "zu unterhalten wussten".

Mit insgesamt 22 von der Jury zuerkannten Punkten lag die Unternehmerin deutlich vor der Schauspielerin Sharon Battiste (31), die mit ihrem Quickstep an diesem Abend nur 19 Punkte holen konnte.

"Von deinen ganzen Shows, was du bis jetzt getanzt hast, war das dein bester Tanz", sagte Punkterichterin Motsi Mabuse (41) danach. Auch der strenge Juror Joachim Llambi (58) lobte Özcans Synchronität mit Sinató und ihren vollen Einsatz bis zum Ende. "Sehr ordentliche Vorführung heute", stellte er fest.

Die Unternehmerin, die zu den bekanntesten Back- und Koch-YouTuberinnen gehört, hatte in der fünften Show der Staffel mit Profitänzer Massimo Sinató (42) einen Charleston aufs Parkett gelegt.

Auch bei der fünften Show von "Let's Dance" erzielte Model Anna Ermakova (23) mit Profi Valentin Lusin (36) die Höchstpunktzahl. © RTL / Frank W. Hempel

Die Höchstpunktzahl holte sich diesmal wieder Model Anna Ermakova (23) mit einem Quickstep, doch auch Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) konnte mit seinem Contemporary beeindrucken und volle 30 Punkte einheimsen.

"Wie holt der Valentin so viel aus dir raus?", fragte Juror Llambi, der sich beeindruckt zeigte von Ermakovas Fortschritten mit Tanzpartner Valentin Lusin. "Manchmal habe ich so das Gefühl, der Tag hat bei euch nicht 24, sondern doppelt so viele Stunden."

Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36) landete mit 26 Punkten auf Platz drei. Über seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson sagte der 36-Jährige: "Sie hat so eine Ruhe mit mir. Oft habe ich das Gefühl, sie muss bei mir auch ein bisschen Kindergärtnerin sein."

Mit Özcans Ausscheiden sind nächste Woche noch neun Promi-Kandidaten im Rennen. Erstmals sollen dann die Tanzpaare voneinander getrennt werden.

"Jeder Promi bekommt einen neuen Profi an die Seite", kündigte Moderatorin Victoria Swarovski (29) an. Nach Ostern sollen die Promis dann wieder mit ihren bisherigen Partnern zusammen tanzen.