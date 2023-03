Nach Gerüchten um Mega-Zoff: "Let's Dance"-Paar äußert sich

Köln - In der vergangenen Woche kamen Gerüchte auf, dass es bei einem " Let's Dance "-Paar einen Mega-Zoff geben soll. Nun haben sich Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) selbst dazu geäußert.

Der Handball -Weltmeister von 2007 tanzt in der 16. Staffel der Unterhaltungsshow an der Seite von Profi-Tänzerin Mariia Maksina (25).

"Einen größeren Bullshit habe ich noch nie gelesen. Ist wirklich so", schimpfte Ex-Handballer Michael "Mimi" Kraus (39) gegenüber dem Express .

Dieser soll an einer Hauterkrankung gelitten haben, weshalb sich die Ex-Bachelorette "nicht sicher fühle". Zudem habe sie der unschöne Geruch ihres Tanzpartners nach dem Training gestört.

Von einer Krisensitzung bei RTL war in der vergangenen Woche die Rede. Der Grund: Sharon Battiste habe Vorbehalte gegenüber ihrem Tanzpartner Christian Polanc.

Handball-Weltmeister Michael Kraus (39), hier mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (25), bezog Stellung zu den Zoff-Gerüchten zwischen Sharon und Christian. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Paar, um das sich die Gerüchte rankte, nahm die Unterstützung des Konkurrenten dankend an. "Das hast du schön gesagt", sagte die Ex-Bachelorette. Und der 44-Jährige ergänzte: "Mehr braucht man dazu nicht sagen, weil es ist absolut... Ach, Punkt."

Für ihren Samba, den das Tanzpaar am Freitag auf das Parkett legte, bekamen die beiden 23 Punkte von der Jury. Somit dürfen beide auch am kommenden Freitag in der vierten Folge von "Let's Dance" ihr Können zeigen, denn mit den Stimmen der Zuschauer reichte es für das Weiterkommen.

"Ich bin super zufrieden. In Woche drei Samba zu tanzen ist nicht leicht und ich habe ihr einen hohen Schwierigkeitsgrad zugetraut. Den hat sie absolut gemeistert. Ich bin super happy", freute sich der Profi-Tänzer über den gelungenen Auftritt.

Dem stimmte die 31-Jährige, die 2022 an der Kuppelshow "Die Bachelorette" teilgenommen hatte, zu: "Ich auch."

Am Ende waren sich beide dann auch einig: "Wir sind ein Team und bleiben ein Team. Solange wir es hier sein dürfen - definitiv."