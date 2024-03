"Let's Dance"-Star Biyon Kattilathu gesteht tückische Krankheit: Muss er Show abbrechen?

Köln - Was Biyon Kattilathu bei " Let's Dance " bisher geleistet hat, hätten ihm im Vorfeld wohl die wenigsten zugetraut. Jetzt kommt dem 39-Jährigen allerdings ein medizinisches Problem in die Quere. War's das für den Glücksguru?

Biyon Kattilathu (39) tanz in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel an der Seite von Profi Marta Arndt (34). © Rolf Vennenbernd/dpa

Als Läster-Opfer von Oliver Pocher (46) hatte der gebürtige Hagener mit indischen Wurzeln in den vergangenen Monaten kein einfaches Leben in der Öffentlichkeit. Im Rahmen der RTL-Show tanzt sich Biyon inzwischen aber so richtig frei.

Am Freitagabend steht der Motivationscoach jedoch vor einer Herausforderung, die ihm ernsthafte Sorgen bereitet. An der Seite von Profitänzerin Marta Arndt (34) wird Biyon einen Wiener Walzer darbieten. Und genau darin liegt die Krux.

Auf seinem Instagram-Kanal offenbart er: "Jetzt kann ich darüber reden. Ich habe schon seit ich ein Kind bin Drehschwindel. Dafür ist der Wiener Walzer natürlich perfekt mit 20, 30 Drehungen!"

Obwohl seine Worte voller Selbstironie daherkommen, so ist der Hintergrund doch ein sehr ernster. "Mir war richtig schlecht. Montag hatte ich sogar Gedächtnislücken. Ich konnte nicht einmal mehr meinen Pin am Handy eingeben", gesteht der 39-Jährige.

Seine Tanzpartnerin Marta erinnert sich ebenfalls mit Schrecken an diesen Moment zurück: "Das hab ich noch nie erlebt! Das war richtig krass, also kein Spaß."