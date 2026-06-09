"Let's Dance"-Star bricht Schweigen: Das läuft wirklich zwischen ihm und der Profitänzerin

Köln - Sind sich Profitänzerin Marta Arndt (38) und Rapper Milano auf ihrer " Let's Dance "-Reise auch privat nähergekommen? Die Gerüchte halten sich hartnäckig, jetzt bricht der 28-Jährige sein Schweigen.

Profitänzerin Marta Arndt (38) und Rapper Milano (28) belegten in der jüngsten "Let's Dance"-Staffel den zweiten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Finale der beliebten RTL-Show belegten die beiden am Ende den zweiten Platz. Nach dem Auftritt gab es allerdings nur ein Thema: Haben sich Marta und Milano bei ihrer Spiderman-Szene wirklich geküsst? Die Tänzerin verneinte bereits.

Dennoch spielte der Moment all denjenigen in die Karten, die in dem Tanzpaar eine tiefere Verbindung sehen als die rein professionelle. Auf Instagram sprach Milano jetzt Klartext und betonte dabei: "Wir haben euch nie gesagt, dass wir zusammen sind."

Anschließend versuchte er, das Verhältnis zwischen ihm und der gebürtigen Polin für seine Follower noch etwas verständlicher einzuordnen. "Es ist eine unglaubliche Freundschaft, die wir hier erleben dürfen", so der Musiker.

In den Ohren der Zuschauer, die bis zuletzt auf eine Romanze zwischen Marta und Milano gehofft haben, mögen die Worte wie eine Enttäuschung klingen. Beinahe entschuldigend fügte der 28-Jährige noch hinzu: "Ich kann verstehen, dass ein paar von euch traurig sind."