"Let's Dance"-Star bricht Schweigen: Das läuft wirklich zwischen ihm und der Profitänzerin
Köln - Sind sich Profitänzerin Marta Arndt (38) und Rapper Milano auf ihrer "Let's Dance"-Reise auch privat nähergekommen? Die Gerüchte halten sich hartnäckig, jetzt bricht der 28-Jährige sein Schweigen.
Im Finale der beliebten RTL-Show belegten die beiden am Ende den zweiten Platz. Nach dem Auftritt gab es allerdings nur ein Thema: Haben sich Marta und Milano bei ihrer Spiderman-Szene wirklich geküsst? Die Tänzerin verneinte bereits.
Dennoch spielte der Moment all denjenigen in die Karten, die in dem Tanzpaar eine tiefere Verbindung sehen als die rein professionelle. Auf Instagram sprach Milano jetzt Klartext und betonte dabei: "Wir haben euch nie gesagt, dass wir zusammen sind."
Anschließend versuchte er, das Verhältnis zwischen ihm und der gebürtigen Polin für seine Follower noch etwas verständlicher einzuordnen. "Es ist eine unglaubliche Freundschaft, die wir hier erleben dürfen", so der Musiker.
In den Ohren der Zuschauer, die bis zuletzt auf eine Romanze zwischen Marta und Milano gehofft haben, mögen die Worte wie eine Enttäuschung klingen. Beinahe entschuldigend fügte der 28-Jährige noch hinzu: "Ich kann verstehen, dass ein paar von euch traurig sind."
Gemeinsame Reise von Marta Arndt und Milano noch nicht vorbei
Gegenüber "Bunte" machte der Musiker außerdem deutlich, der leibhaftige Beweis dafür zu sein, dass zwischen einem Mann und einer Frau eine echte Freundschaft tatsächlich "einfach existieren kann".
Wer sich von der explosiven Chemie, welche das Tanzpaar auf dem Parkett zweifelsohne versprüht, persönlich überzeugen möchte, hat noch mehrfach die Chance dazu. Marta und Milano werden sicher bei der "Let's Dance"-Tour im Herbst dabei sein.
Obendrein ist geplant, dass die Profitänzerin den Rapper auch auf dessen eigener Tour begleiten wird. Ein gemeinsamer, ausdrücklich "rein freundschaftlicher" Urlaub sei ebenfalls geplant. Milano soll Marta nach Dubai eingeladen haben.
Mit seinem Abschneiden bei "Let's Dance" ist der 28-Jährige derweil mehr als zufrieden - auch wenn am Ende nur der undankbare Vizetitel dabei herausgesprungen ist. "Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich überhaupt mehr als drei Shows erlebe", erklärte er dazu.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa