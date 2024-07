Malika Dzumaev: Überraschende Baby-News bei der aktuellen "Let's Dance"-Siegerin!

"Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (33) ist während der abgelaufenen Staffel der RTL-Show stolze Tante geworden. © Bildmontage: Instagram/malikadzumaev (Screenshots)

Mit ihren leidenschaftlichen Auftritten tanzten sich die 33-Jährige und ihr Promi-Partner Gabriel Kelly (22) in der abgelaufenen Staffel der RTL-Show in die Herzen des Publikum - und schnappten sich somit am Ende hochverdient den "Dancing Star"-Pokal.

Bevor im kommenden Herbst wieder die große "Let's Dance"-Tour startet, widmen sich die Profis in den Sommermonaten verstärkt privaten Projekten oder genießen die freie Zeit mit ihrer Familie. So auch Malika.

Die gebürtige Russin sorgte bei ihren Instagram-Fans jetzt allerdings für großes Staunen, weil sie auf ihrem Kanal ein Foto veröffentlichte, das sie mit einem neugeborenen Baby auf dem Arm zeigt.

Bislang galt die Tänzerin als kinderlos. Des Rätsels Lösung findet sich in einer kurzen Bild-Beschreibung. Darin offenbart Malika stolz: "Während 'Let's Dance' bin ich Tante geworden. Jetzt ist die Kleine zwei Monate und sie ist einfach so süß!"

Ganz verliebt schaut die 33-Jährige auf dem Schnappschuss auf ihre Nichte herunter, deren Kopf von einem Herz-Emoji verdeckt wird. Welches ihrer Geschwister ein Kind bekommen hat, das verrät die TV-Bekanntheit nicht.