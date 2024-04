Llambi-Eklat bei "Let's Dance": Promi-Frau weint bittere Tränen und will flüchten!

Ann-Kathrin Bendixen (24) tanzt eigentlich an der Seite von Valentin Lusin (37). © Rolf Vennenbernd/dpa

In dieser Woche war in der RTL-Show alles anders: Um für mehr Spannung zu sorgen, hatte der Sender das Teilnehmerfeld einmal kräftig durchgemischt.

Besonders emotional wurde es bei Ann-Kathrin Bendixen (24) und Vadim Garbuzov (36).

Der dargebotene Cha-Cha-Cha wurde von Llambi nämlich gnadenlos abgestraft. "Mir fehlt die Selbstständigkeit. Du musst einfach selbst performen. Du warst einfach viel zu oft an der Hand von Vadim", motzte der 59-Jährige.

Garbuzov versucht noch zu retten, was längst nicht mehr zu retten war - und hakte beim Chef-Pöbler nach, ob der Tanz wenigstens besser gewesen sei, als der Jive in der Vorwoche? Das knallharte Urteil: "Nein!" Jetzt brachen bei "Affe auf Bike" alle Dämme.

Die Motorrad-Influencerin wollte am liebsten im Boden versinken, schluchzte in Richtung von Daniel Hartwich (45): "Ich will nicht mehr!" Von Motsi Mabuse (43) und Jorge Gonzalez (56) forderte der Moderator aufmunternde Worte. Und die gab es.

Beide lobten Ann-Kathrins Kämpferherz und versicherten ihr, dass sie sich im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten etwas verbessert habe. Letztlich standen für den "Holzfäller Cha-Cha-Cha" 14 Punkte zu Buche.