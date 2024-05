Jana Wosnitza: So viel Kohle bekommt sie für ihre Teilnahme bei "Let's Dance"

Jana Wosnitza (30) tanzt in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Am heutigen Freitagabend steht das Halbfinale der beliebten Tanzshow an und es entscheidet sich, wer in das große Finale am 24. Mai einzieht. Auch die hübsche Kölnerin ist dabei noch am Start und kann sich für die letzte Show der diesjährigen Staffel qualifizieren.

Gemeinsam mit ihrem Partner Vadim Garbuzov (36) wird Jana einen Paso Doble zu "Tamacun" von Rodrigo y Gabriela und einen Wiener Walzer zu "Voilà" von Andre Rieu und Emma Kok tanzen.

Was sich jedoch viele Fans fragen: Wie hoch ist die Gage, die die NFL-Moderatorin für ihre Teilnahme bei "Let's Dance" bekommt?

Zwar gebe es hierbei keine offiziellen Zahlen. Allerdings soll Jana dafür etwa 35.000 Euro bekommen, wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet.

Diese Zahl basiere jedoch auf einer Schätzung auf Grundlage der vergangenen Staffeln.