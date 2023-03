Mega-Überraschung bei "Let's Dance": Kein Tanzpaar muss gehen, doch diese Sache ist neu!

Moderatorin Victoria Swarovski (29) neben Chef-Juror Joachim Llambi (58). © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem am Ende der fünften Live-Show völlig überraschend verkündet worden war, dass jeder Promi für seine kommende Performance einen neuen Profi an die Seite gestellt bekommt, herrschte unter den Teilnehmern zunächst Verwirrung - und auch ein kleines bisschen Angst!

Denn viele der Profi- und Amateur-Tänzer hatten sich gesorgt, dass sie in Show Nummer 6 womöglich mit ihrem vorübergehenden Partner rausfliegen und damit nicht mehr mit ihrem ursprünglichen Profi aufs Parkett zurückkehren könnten.

Diese Angst ist nun jedoch gebannt! Wie die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) gleich zu Beginn der Show am heutigen Freitagabend verkündeten, fliegt niemand raus!

Das Voting fällt damit allerdings keineswegs flach, denn stattdessen ließ RTL sich etwas Neues einfallen und führte kurzerhand den Bonuspunkt ein.

Dieser werde am Ende der Show an das Tanzpaar vergeben, das neben den meisten Punkten der Jury auch die meisten Zuschaueranrufe erhält. Der Bonuspunkt soll dann in der siebten Live-Show eine wichtige Rolle spielen, denn er könnte "beim Weiterkommen in die nächste Runde sehr helfen", wie RTL auch online informierte.

Nach der Osterpause am 13. April soll die Show dann wieder in den gewohnten Promi-Profi-Konstellationen fortgeführt werden.