Profi poltert nach "Let's Dance"-Aus von Zarrella: "Da tanz' ich lieber in Unterhose!"

Für ihren Samba in der fünften Entscheidungsshow hatten sich die beiden Protagonisten nämlich in komplett weißen Outfits präsentiert. "Weiße Hose und 'Let's Dance', das hat so ein Karma", betont Polanc.

Um seine Beobachtungen mitzuteilen, hat der Ingolstädter sogar einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. In der neuesten Ausgabe von "Let's Talk About Dance" spricht Polanc auch über das überraschende Zarrella-Aus .

Food-Influencer Stefano Zarrella (33) und seine Profi-Partnerin Mariia Maksina (26) konnten mit ihrem Samba nicht überzeugen. © Thomas Banneyer/dpa

Seine irre Theorie kommt nicht von ungefähr, denn der Bayer meint, sich daran erinnern zu können, dass auch Profitänzer Vadim Garbuzov (36) bereits zweimal die Sendung nach einem Tanz in weißer Hose verlassen musste.

Für Polanc steht deshalb fest: "Ich würde nie einen Samba in einer weißen Hose tanzen, da würde ich lieber in Unterhose tanzen!" Eine fachgerechtere Begründung liefert das "Let's Dance"-Urgestein seiner Hörerschaft dann aber auch noch.

Demnach würden die fließenden Bewegungen des südamerikanischen Tanzes durch solche Hosen einfach verschluckt, sodass die gesamte Inszenierung unter dem Outfit leide. Vielleicht ein heißer Tipp für zukünftige Samba-Paare.

Was in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel als Nächstes passiert, erfahrt Ihr wie immer in der neuen Folge am Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL oder parallel im Livestream auf RTL+.