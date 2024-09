Stefan Raab begeistert Ekaterina Leonova: Kommt es etwa zur "Let's Dance"-Sensation?

Für das dritte Gefecht mit Regina Halmich (47) hatte sich Stefan Raab (57) in kürzester Zeit erstaunlich gut in Form gebracht. © Willi Weber/RTL/dpa

Vor rund einer Woche kehrte der gelernte Metzger im Rahmen eines Boxkampfs gegen Regina Halmich (47) ins Rampenlicht zurück. Trotz seiner dritten Pleite gegen die frühere Weltmeisterin beherrscht Raab seither die Schlagzeilen.

Im Gespräch mit Frauke Ludowig (60) zeigt sich "Ekat" vom Auftritt des "Pa aufs Maul"-Interpreten begeistert. Genau wie die 14.000 Zuschauer im PSD Bank Dome zu Düsseldorf war auch die 37-Jährige gespannt, wie Stefan denn nun wirklich aussehe.

"Man hat ihn so lange nicht gesehen", erklärte die dreifache "Let's Dance"-Gewinnerin im Mädelstalk mit Frauke und gestand: "Ich war schockiert, aber positiv!" In so kurzer Zeit so gut in Form zu kommen sei schon eine beachtliche Leistung.

Die Erscheinung des früheren "TV total"-Moderators sei für sie das große Highlight des Abends gewesen. "Plötzlich stand er da, mit seinem Achtpack. Das war schon so … WOW!", schwärmte die gebürtige Russin weiter. Der Kampf sei dann die Kirsche auf der Sahne gewesen.