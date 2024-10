Bill Kaulitz findet Olaf Schubert "sexy" und will flirten: "LOL"-Änderung bei Halloween-Special

München - Ab dem morgigen Montag heißt es wieder: Lachen verboten! " LOL: Last One Laughing " kehrt mit einem Halloween-Special zurück auf die Bildschirme. Dabei dürfen sich die Fans des beliebten Prime-Video -Formats nicht nur auf ein buntes Teilnehmer-Feld freuen, sondern auch auf einige Besonderheiten.

Anders als sonst müssen es die Promis in den Halloween-Folgen lediglich drei Stunden aushalten, nicht zu lachen. Dabei ist jedes Team nur so stark, wie sein schwächstes Glied: Wenn zweimal gelacht, gekichert oder auch nur gelächelt wurde, fliegen beide raus.

Favorit dürfte indes das Team Sträter-Boes sein - so hat es doch gleich zwei der bisherigen LOL-Sieger in seinen Reihen!

Die Kaulitz-Zwillinge Tom (l.) und Bill (beide 35) wollen trotz Außenseiterrolle zu LOL-Siegern werden. © dpa/Henning Kaiser

Als "die schrecklichst-lustigsten drei Stunden ihres Lebens" kündigt Bully die Nicht-Lachen-Tortur am Anfang der Sonder-Staffel an, in die TAG24 vorab schon einen Blick werfen durfte. Bill bezeichnet das Ganze gleich mal als "Riesenfehler" und ging bei Olaf Schubert ("Find' ich sexy") direkt in die Flirt-Offensive. Was Dauer-Schwarm Marc Eggers (37) wohl dazu sagt?

"Die Shining-Zwillinge aus LA. Könnte mega schwierig werden, was wir jetzt gar nicht denken [...] und in Wirklichkeit ziehen die uns von hinten die Unterhosen über den Schädel", orakelt indes Torsten Sträter mit Blick auf die vermeintlich harmlosesten Konkurrenten um den Sieg.

Neben Show-Veteran Schubert ist es zunächst auch LOL-Neuling Sasha, der auf Angriff geht. Doch die ersten Minuten überstehen alle ohne Lacher - auch wenn Palina, die von vielen Fans vor der Veröffentlichung des Specials neben Bill als größter Lachsack ausgemacht worden war, schon tief in die Trickkiste greifen muss, um nicht direkt loszuprusten.

Doch wer weiß, womöglich können die vermeintlichen Außenseiter dem inzwischen alteingesessenen LOL-Adel am Ende ja doch ein Schnippchen schlagen?