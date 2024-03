LOL-Staffel 5: Zwei Stars sind schon raus! Bekommt Otto etwa eine Schonfrist?

München - Seit Gründonnerstag sind die ersten beiden Folgen der fünften "LOL: Last One Laughing"-Staffel bei Prime Video zu sehen. Zwei Stars ist sofort anzumerken, dass sie wohl nicht lange durchhalten würden. Doch auch Comedy-Legende Otto Waalkes (75) scheint mächtig Spaß an dem Format zu haben. Bekommt er etwa eine Schonfrist?