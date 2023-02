Maischberger: "Missachtung des Wählerwillens oder normale Mehrheitsbildung?"

"Frau Giffey ist eindeutig abgewählt worden", so Buschkowsky (74, SPD). © Wolfgang Kumm/dpa

"Trotz des historisch schlechten Abschneidens bei der Berlin-Wahl will die SPD in der Hauptstadt an der Macht bleiben", lautet es in der Sendungsankündigung im Ersten.

Berlin-Neuköllns Ex-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (74, SPD) grätscht bei den Sondierungen dazwischen: "Wenn Rot-Grün-Rot einfach weitermacht, wäre das nichts anderes als Wählerbetrug", sagte er im Gespräch mit t-online.

65 % der Berliner sind laut Forsa der Meinung, dass die CDU den Regierenden Bürgermeister stellen und neuen Senat anführen sollen.

Dem gegenüber steht SPD-Parteichef Lars Klingbeil (44). Wahl-Verliererin Franziska Giffey (44, 18,4 %, ihr Direktmandat ging auch flöten) solle die Chance bekommen, länger als ein Jahr lang "die Dinge in Berlin zu verändern", sagte Klingbeil am Montag bei einem Bürgergespräch in Erfurt.

Warum sich die "maischberger"-Redaktion nicht für den Wahl-Sieger Kai Wegner (50, CDU, holte 28,2 %) entschieden hat, bleibt ein Rätsel.

So muss sich Klingbeil diesen Fragen stellen: "Ist das eine Missachtung des Wählerwillens oder normale Mehrheitsbildung in der Demokratie? Was bedeutet das Ergebnis in Berlin für die Ampel-Regierung im Bund?"