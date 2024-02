Make Love, Fake Love: Antonia Hemmer sucht ihr Liebesglück: "Ich hab was Besseres verdient"

Griechenland - In der zweiten Staffel von "Make Love, Fake Love" sucht Ex-Bäuerin Antonia Hemmer (23) ihr großes Liebesglück.

Nach ihrer toxischen Beziehung mit Patrick Romer (28) weiß Antonia Hemmer (23) nun genau, wie ihr Mann nicht sein soll. © RTL / Benno Kraehahn

Die 23-Jährige kommt aus Hannover und ist bekannt durch ihre Teilnahmen bei "Bauer sucht Frau", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Reality-Stars".

Ihre Liebe zu TV-Bauer Patrick Romer (28) ging 2022 medienwirksam in die Brüche. Das toxische Verhalten ihres Ex hat Antonia um einiges schlauer gemacht:

"Ich sag mal so, Narzissten riech ich jetzt zehn Meilen gegen den Wind (...) Ich hab was Besseres verdient und das such ich jetzt hier."