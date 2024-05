"Make Love, Fake Love"-Wiedersehen: Sind Antonia und Xander noch ein Paar?

Hannover/Köln - In der Wiedersehensshow von " Make Love, Fake Love " klärt sich endlich die große Frage: Sind Antonia (24) und Xander (32) nach der Show ein Paar geblieben – und was sagt eigentlich Lisa dazu?

Antonia Hemmer (24) entschied sich im Finale für einen vergebenen Mann. © RTL

Im Finale der Datingshow hatten sich die Ereignisse bereits überschlagen: Antonia entschied sich für Xander, obwohl er ihr sogar kurz vorher noch verraten hatte, dass er eigentlich mit seiner Freundin angereist war.

Damit entschied sie sich nicht nur gegen die Single-Männer Nico (27) und Marcel (28), sondern verspielte auch wissentlich die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro. "Ich habe niemanden wegen des Geldes genommen und kann sagen: Ich habe auf mein Herz gehört und das ist das Wichtigste", lautete aber Antonias Erklärung.

Doch wie ging es nach der Show für sie und Xander weiter? Immerhin liegen die Dreharbeiten bereits einige Monate zurück.

"Wir haben viel Zeit miteinander verbracht", berichtete Antonia nun in dem Wiedersehen, während sich Xander erneut in Widersprüche verstrickte. Auf die Frage, ob er sich in Antonia verliebt habe, antwortete er zunächst mit einem klaren: "Ja, natürlich."

Mit Blick auf seine Ex-Freundin Lisa stritt er das aber gleich wieder ab, was für viel Kopfschütteln und Gelächter in der Runde sorgte.