Vergebener heult nach Date mit Single-Lady: Bricht das Kartenhaus bald zusammen?

Griechenland - Die Warnung von Thorens Freundin Alessia, dass Karina (28) mit dem Feuer spiele, beschäftigt die Single-Lady auch weiterhin in Folge 8 von " Make Love Fake Love ". Vor allem für den vergebenen Maurice (27) wird die Luft immer dünner. Er bricht nach einem Date in Tränen aus. Wie lange kann er seine Single-Maske noch aufrechterhalten?

Moderatorin Janin Ullmann (43, l.) crasht die Zweisamkeit von Carina (28) und Maurice (27). © RTL

Nachdem Karina mit dem Rauswurf des vergebenen Viktor (33) wieder mal den richtigen Riecher bewiesen hat, hallt Alessias Appell "Karina, pass auf, du spielst auf jeden Fall mit dem Feuer!" noch lange nach.

Wen genau könnte Thorens Freundin damit nur meinen? "Diese Frage schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf herum", grübelt die Lüneburgerin und hat drei Verdächtige im Sinn: Kevin (23), Cansin (24) und Maurice. Letzterer will beweisen, dass er es ernst mit ihr meint und wünscht sich den Love Key. Doch Karina ist skeptisch und verbringt die Nacht allein.

Damit gibt sich der ehemalige "Temptation Island"-Verführer aber nicht zufrieden und geht den nächsten Tag direkt auf Angriff.

Und wieder kommt es zur körperlichen Annäherung zwischen den beiden. "Hätte schon gern gewusst, was passiert wäre, wenn die Decke drüber gewesen wäre", schmunzelt Karina. "Das Schwert war am Glühen", grinst Maurice verlegen. Was wohl seine Freund Smilla dazu sagen würde?

Diese Frage scheint vermutlich auch den 27-Jährigen zu beschäftigen, denn nach der Zweisamkeit mit der Single-Dame kommen ihm plötzlich die Tränen. Ob Maurice tatsächlich wegen seines schlechten Gewissens weint oder doch ein anderer Grund dahintersteckt, weiß der Reality-Star wohl nur selbst.