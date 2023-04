"The Masked Singer": Diese Schlager-Legende steckte im Pilz-Kostüm! Im Nachhinein fast logisch

Das Kostüm war ein deutlicherer Hinweis als der Indizien-Film. Am Ende hatten die Zuschauer aber ein gutes Näschen, was den Promi im Pilz betraf.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Im Nachhinein erscheint es einem natürlich immer logisch, wer in einem Kostüm bei "The Masked Singer" steckt. Dennoch dürften einige überrascht gewesen sein, als in der dritten Folge der achten Staffel am Samstagabend der Star unter dem "Pilz" zum Vorschein kam.

Von "Mr. Paul McCartney" zum Pilzkopf: Hinter der Maske versteckte sich Kult-Schlagersängerin Marianne Rosenberg (68). © ProSieben/Willi Weber In der Musikwelt sind als "Pilzköpfe" bekanntlich "The Beatles" gemeint. Natürlich war die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer der beiden noch lebenden Liverpool-Musiker in eines der Outfits zwängte, als gegen Null tendierend einzuordnen. Dennoch hatte der demaskierte Promi eine Verbindung zu den Kult-Briten, den zum Vorschein kam nach der dritten Sendung Schlager-Ikone Marianne Rosenberg (68, "Er gehört zu mir", "Marleen"). Und ihr erster Hit - damals mit 15 Jahren - war "Mr. Paul McCartney". Die Überraschung mit der singenden Pflanze gab es jedoch schon viel früher in der Show - vor allem, wenn man danach weiß, wer am Ende die Interpretin war. The Masked Singer "The Masked Singer": Dieser Moderator steckt im Waschbär Mit der Hip-Hop-Nummer "Industry Baby" (im Original von Lil Nas X) legte die 68-Jährige ihren Solo-Auftritt hin. Zugegeben, ganz neu ist ihr dieser Musikstil nicht. Im vergangenen Jahr hatte sie bereits bei der ZDF-Sendung "Music Impossible - Mein Song. Dein Sound" Lieder des Deutschrappers Eko Fresh (39) interpretiert. Trotzdem hatte man im Studio Rosenberg wohl als eher unverdächtig eingeschätzt, die US-Hip-Hop-Nummer zu wählen. Über die App zur Show allerdings war sie durchaus unter den Hauptverdächtigen.

Hinweise im Indizien-Film erreichen neues Absurditäts-Level