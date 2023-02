ttt: "Der Osten - eine westdeutsche Erfindung"

Leipzig - " titel thesen temperamente " (ttt) - die MDR-Produktion vom Sonntag nimmt sich dem "Osten" an.

Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gelte der "Westen" schlechthin als die Norm und der "Osten" als die Abweichung, diagnostiziert der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann (56). Der Literaturprofessor von der Uni Leipzig wagt in seinem Buch "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" eine Bestandsaufnahme des kommunikativen Gefälles zwischen West und Ost.

Umso mehr wundert es, dass, wenn heutzutage das Wort "Osten" fällt, sogleich eine ganze Assoziationskette von Zuschreibungen in Gang komme.

"Das hat vielerorts auch geklappt. Städte wie Leipzig oder Weimar, aber auch viele Dörfer zwischen Rostock und Annaberg-Buchholz stehen optisch in vollem Glanz", so der Sender.

"Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" - so lautet ein Beitrag.

Nan Goldin (69) - Bilder von den Verwerfungen des Daseins - Sie fotografiert gegen die Auslöschung.

(69) - Bilder von den Verwerfungen des Daseins - Sie fotografiert gegen die Auslöschung. Die norwegischen Superstars von Röyksopp für "ttt" | Profound Mysteries - Röyksopp auf Europatournee

für "ttt" | Profound Mysteries - Röyksopp auf Europatournee Martha Nussbaum (75) - "Gerechtigkeit für Tiere" - Wie können wir die Rechte der Tiere stärken?

(75) - "Gerechtigkeit für Tiere" - Wie können wir die Rechte der Tiere stärken? Preisträger der diesjährigen Berlinale

TV-Tipp: "titel thesen temperamente" unter der Moderation von Siham El-Maimouni (37) läuft am Sonntag (26. Februar) um 23.35 Uhr im Ersten. Die Sendung ist am Sendetag ab 20 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.