Diabetes, Herzschwäche und sogar Tod: Wie gefährlich sind Energydrinks wirklich?

Leipzig - In der Disco, auf Arbeit, beim Autofahren oder Zocken: Energydrinks gehören für viele fast schon zum Alltag. Die bunt verpackten und süß schmeckenden Erfrischungsgetränke sorgen für den Extrakick - sind aber auch nicht ungefährlich. "Exakt - Die Story" liefert aktuelle Erkenntnisse.

Lisa Röseler ist Barkeeperin im Leipziger Club "Elsterartig" und weiß, wie beliebt Wodka-E ist. © MDR/Mia Media

In der am Mittwochabend laufenden MDR-Sendung kommt unter anderem Nico (21) aus Wernigerode zu Wort. Der Azubi trinkt bis zu sechs große - also 500 Milliliter fassende - Energydrink-Dosen täglich.

Zusätzlich nimmt er pro Tag auch noch etwa einen Liter Kaffee zu sich. Insgesamt landet so in etwa die doppelte Menge Koffein in seinem Körper als empfohlen. Doch auch der Zuckergehalt der Energydrinks ist nicht ohne.

"Ich habe keine Schlafprobleme und werde nicht zittrig dadurch", sagt er. In seinem Auto lagern paketweise der bunten Dosen, im Fußraum des Beifahrersitzes liegen mehrere leere Getränke.

Nico gehört zu denjenigen, die in den vergangenen Jahren immer häufiger zur Dose gegriffen haben. Laut statista.com wurden 2022 pro Kopf jährlich im Schnitt 6,6 Liter getrunken. Vor zehn Jahren waren es mit 3,2 noch weniger als die Hälfte.

Auch aus dem Nachtleben sind Energydrinks von Red Bull, Effect, Monster, Rockstar & Co. nicht mehr wegzudenken. Barkeeperin Lisa Röseler aus dem Leipziger Club "Elsterartig" sagt: "Bei uns ist es mit das beliebteste Getränk, schon seit einigen Jahren." Besonders die 18- bis 30-Jährigen greifen gern zu Wodka-E, von dem sie mehr als 160 jede Nacht verkauft.

Die Tücke: Bei dem mit etwa 4 cl Wodka und einer 250 ml fassenden Red-Bull-Dose gemixten Drink schmeckt man den Alkohol nicht heraus.