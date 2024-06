Galeria-Aus in Chemnitz: Was passiert nun mit den anderen mitteldeutschen Filialen?

Leipzig - Lange wurde gekämpft, doch nun fällt Galeria Kaufhof in Chemnitz doch der Insolvenz zum Opfer . Übrig bleiben vier Filialen in Mitteldeutschland. MDR-"Umschau" hat beim Unternehmen nachgefragt, wie es mit ihnen weitergehen soll – und wurde enttäuscht.

"Alles muss raus!" - in Chemnitz hat bereits der Ausverkauf begonnen. © Ralph Kunz

Alles Hoffen und Bangen war umsonst, im August ist Schluss in Chemnitz. Die knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind noch immer fassungslos, viele arbeiten mehr als 40 Jahre an dem Standort, haben schon ihre Ausbildung hier gemacht.

Gewerkschaftlerin Andrea Busch steht ihnen zur Seite, ist aber selbst tief getroffen. Noch im vergangenen Jahr habe sie sich mit ihnen gefreut, als die Schließung abgewendet werden konnte.

"Jetzt gucke ich sie an und sehe Tränen in den Augen", berichtet sie im MDR-Magazin. Ihr bleibt nur, den Angestellten zu erklären, wie sie ihr Insolvenzgeld richtig beantragen können.

"Man hat eigentlich keine Worte dafür, wie man so ein modernes Haus schließen kann", sind sich die Verkäuferinnen Annett Männel und Katrin Venus einig. Der Chemnitzer Standort galt einst als modernstes Kaufhaus Europas, nachdem die Filiale 2001 in den gläsernen Neubau am Rathaus umgezogen war.

Es folgten in den vergangenen Jahren mehrere Insolvenzen, doch die Filiale konnte immer wieder gerettet werden – bis jetzt. "Eine totale Katastrophe ist das, was aus dem Haus gemacht worden ist", fasst ein anderer Angestellter seinen Unmut zusammen.