Massiver Wohnungsmangel in Deutschland: Sind Mikro-Apartments die Lösung?

Leipzig - In ganz Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Welche Lösungen dafür gefunden werden und wie sinnvoll diese wirklich sind, zeigt ein neuer Beitrag der MDR-"Umschau".

In sogenannten Mikro-Apartments lebt man auf engstem Raum, zahlt aber so viel wie für eine gewöhnliche Wohnung. © 123rf/starush

Wie die Sendung aufzeigt, hat sich die Zahl von deutschen Sozialwohnungen seit 2007 auf rund eine Million halbiert. Die Folge: Massive Not, es fehlt bundesweit an mehr als 912.000 Wohnungen - und das, obwohl die Bundesregierung eigentlich immer wieder das Konzept "Wohnen für alle" anpreist.

"Damit verspricht der Staat etwas, was er nicht hat: nämlich Wohnungen", so der Vorwurf von Matthias Günther vom Pestel Institut, der im Beitrag zu Wort kommt.

Ein Lösungsansatz, um möglichst viel Wohnraum auf kleiner Fläche zu generieren, sind sogenannte Mikro-Apartments. Die Idee ist nicht neu, ist inspiriert vom Nakagin Capsule Tower in Tokio aus den 1970ern, in dem Mieter in nur zehn qm großen Kapseln hausten.

Der Look dieser Apartments in Deutschland erinnert größtenteils eher an Hotelzimmer: So sind sie nur selten größer als 25 Quadratmeter; Küche, Schlafzimmer und der Wohnbereich befinden sich unmittelbar nebeneinander, die Wände sind von Schränken gesäumt, um "versteckten" Stauraum zu bieten.

Der Architekt Paul Darling, der Mini-Wohnungen in Leipzig entworfen hat, arbeitet beispielsweise mit vielen Spiegeln an den Wänden. So sollen die Räumlichkeiten größer wirken, als sie eigentlich sind.